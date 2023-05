Burgemeester: geen publiek bij wedstrijden FC Groningen dit seizoen

Supporters van FC Groningen zijn bij de laatste twee wedstrijden van het eredivisieseizoen niet welkom op de tribune. Zowel bij de uitwedstrijd tegen Vitesse, als de thuiswedstrijd tegen Sparta mogen geen aanhangers van Groningen komen. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling van Groningen gezegd tijdens de raadsvergadering over het wangedrag van Groningen-hooligans.

De burgemeester heeft de maatregel genomen na een gesprek met het bestuur van FC Groningen. Het onderwerp stond op de agenda van de raad nadat zondag de wedstrijd tussen Groningen en Ajax na negen minuten werd gestaakt omdat er bij herhaling rookbommen op het veld waren gegooid en er een protesterende supporter het veld op was gelopen. Het ging hier om een doelbewuste actie van een deel van de aanhang van de club.

Vandaag schreef het Dagblad van het Noorden dat Groningse hooligans personeel van de club bedreigen. Daardoor zouden beveiligers bijvoorbeeld oogluikend vuurwerk toelaten, uit angst voor represailles.

Voor volgend seizoen wil Schuiling kijken hoe het toelaten van publiek weer mogelijk is. "De club is ons dierbaar en de goede supporters hebben dit niet verdiend", sprak de burgemeester. Hij kondigde een onafhankelijk onderzoek aan naar de veiligheid in het stadion.