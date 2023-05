'Afstraffen is geen oplossing', zeggen docenten over 5,5-norm voor examen Nederlands

Volkomen begrijpelijke zorgen, volgens de vakvereniging Levende Talen Nederlands. "Alleen staan wij niet achter die verplichte voldoende", vertelt voorzitter Robert Chamalaun. "Het is niet zo dat je faalt in de rest van de samenleving als je een onvoldoende scoort op Nederlands. En je kunt de norm niet verzwaren zonder dat je leerlingen in het hele voortraject maximale kansen hebt geboden om taalvaardiger te worden."

De oproep van de Inspectie van het Onderwijs vorige week over een verplichte voldoende voor het examen Nederlands heeft veel losgemaakt bij scholieren en docenten. Volgens de inspectie zouden eindexamenkandidaten in het vervolg enkel een diploma moeten krijgen als zij voor Nederlands minimaal een 5,5 scoren.

Dat onderschrijft docent Furkan Sogut, die zelf voor eindexamenklassen staat. "Afstraffen is niet de oplossing. Zo'n verplichte voldoende zorgt alleen maar voor meer stress en spanning bij scholieren. Wat voor druk leg je hiermee wel niet op zowel docenten als eindexamenkandidaten?"

Ook werkt het volgens hem kansenongelijkheid in de hand. "Denk aan jongeren die net een paar jaar in Nederland zijn en de taal niet optimaal beheersen. Die zijn misschien wel heel goed in andere vakken maar hebben op deze manier minder kans om te slagen."

Dyslexie

"Of scholieren met dyslexie, stel dat zij het niet halen en het examen moeten herkansen. Ze hebben dan nog steeds dyslexie", vult docent Marjolijn van de Gender aan. Volgens haar is een andere aanpak nodig om het taalniveau op peil te krijgen. "Het huidige eindexamen is niet representatief voor het vak Nederlands. Het toetst niet goed genoeg de taalvaardigheid van scholieren, dat moet anders kunnen", zegt ze.

Ook scholieren twijfelen of het huidige examen iets gaat helpen bij het verbeteren van hun taalniveau. "Het examen heeft niets meer met Nederlands te maken" en "alsof het examen echt toetst of je Nederlands kan" is een greep uit de reacties - met duizenden likes - die NOS Stories krijgt.

"Het examen is gebaseerd op lezen. Nederlands is ook literatuur, spreekvaardigheid, taalbeschouwing en poëzie, zegt Sogut. "We zouden zowel de lessen als de examens veel origineler en creatiever in kunnen steken, meegaand in wat nodig is tijdens de vervolgopleiding en verder in de maatschappij."