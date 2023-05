Weer Keniaanse atleet geschorst op verdenking van doping

De Keniaanse atleet Rhonex Kipruto is vanwege het gebruik van verboden middelen voorlopig geschorst door de Athletics Integrity Unit. Zonder in detail te treden, maakte de AIU bekend dat bij de hardloper bloedwaarden zijn gemeten die niet met zijn biologische paspoort overeenkomen.

De 23-jarige Kipruto won in 2019 WK-brons op de 10 kilometer. In 2020 vestigde hij in Valencia een wereldrecord op de 10 kilometer op de weg met een tijd van 26.24.

Het is niet de eerste keer dat een Keniaanse atleet verdacht wordt van het gebruik van verboden middelen. Vorig jaar dreigde de Keniaanse bond zelfs uitgesloten te worden van deelname aan internationale competities en kwam het onder verscherpt toezicht te staan.

De Keniaanse minister van Sport erkende in een brief aan de atletiekbond dat er sprake was van een dopingcrisis in het land. De aankomende vijf jaar trekt Kenia 25 miljoen dollar uit voor antidopingmaatregelen.