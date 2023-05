Zoon Weski denkt dat geplande einddatum Marengo-proces onhaalbaar is

Het Marengo-proces loopt volgens advocaat Guy Weski, zoon van Inez Weski, flinke vertraging op doordat Ridouan Taghi zonder advocaat zit. Inez Wezki werd eind vorige maand opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en zit sindsdien vast.

Taghi voert tijdelijk noodgedwongen zijn eigen verdediging tot een nieuwe advocaat is gevonden. Volgens Guy Weski zal het "weken, dan wel maanden duren voordat een advocaat kan worden gevonden", zegt hij tegen de NOS. "Die heeft dan minimaal een half jaar tot een jaar nodig om zich in te lezen in dat dossier." Ook contact daarna zal voor de advocaat moeilijk worden, denkt Weski. Volgens hem maken de beperkingen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught besprekingen tussen Taghi en een nieuwe advocaat "extreem lastig".

De uitspraak in het al jaren durende proces staat gepland op 20 oktober, maar volgens Guy Weski is dat "op voorhand al een illusie". Een extra bemoeilijkende factor is volgens hem dat Taghi beperkt de telefoon mag gebruiken. Taghi mag slechts met een beperkt aantal mensen contact hebben. "Je moet als beller gescreend worden", zegt Weski.

Minder onderling contact

Sinds zijn toenmalige advocaat Youssef T. illegaal berichten doorgaf namens Taghi, zijn de veiligheidsmaatregelen in de EBI verder opgeschroefd. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) kondigde vorig jaar september aan dat er verzwaarde maatregelen zouden gaan gelden voor zware criminelen in de EBI. Zij mogen onder meer (nog) minder bezoek ontvangen, minder onderling contact houden en minder telefoneren.

Weski was vandaag aanwezig bij een pro-formazitting in het Marengo-proces, omdat hij verdachte Achraf B. bijstaat. Bij deze zitting, waarbij het Marengo-proces niet inhoudelijk werd behandeld, was Taghi niet aanwezig. De rechtbank kondigde aan op een later moment met Taghi te gaan spreken over zijn verdediging in de zaak.

Het Marengo-proces bevindt zich in de afrondende fase. Er kunnen problemen ontstaan als er nieuwe getuigen moeten worden gehoord, zoals nog steeds de wens van Taghi is. Dan zal een nieuwe advocaat waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Volgens kenners zijn er op dit moment weinig advocaten die deze zaak op zich willen nemen.