'Hooligans hebben FC Groningen onder de duim, personeel regelmatig bedreigd'

Beveiligers, supporters, horecapersoneel en de politie worden regelmatig bedreigd door hooligans van FC Groningen. Het gevolg is dat beveiligers de andere kant op kijken als er bijvoorbeeld vuurwerk wordt binnengesmokkeld, dat daar nauwelijks iets aan wordt gedaan en dat het stadionpersoneel onder grote druk werkt. Die conclusies trekt het Dagblad van het Noorden na gesprekken met verschillende bronnen.

Volgens Evert van Dijk, hoofdredacteur van de Groningse krant, is met veel mensen rondom de voetbalclub gesproken. Iedereen wil uit angst anoniem blijven. "Beveiligers krijgen te horen dat ze (de hooligans, red.) wel weten waar ze wonen en worden erg geïntimideerd", zegt Van Dijk is het NOS Radio 1 Journaal.

'Jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan', is een uitspraak die een van de beveiligers naar zijn hoofd geslingerd kreeg toen hij een hooligan betrapte met vuurwerk. De voetbalfan mocht vervolgens doorlopen. Soms zou personeel zelfs worden gevraagd om spullen voor de hooligans mee het stadion in te nemen.

Ondermijnend karakter

De Groningse burgemeester bevestigt de verhalen aan de krant. "Dat soort geluiden komt ook ons ter ore", zegt een woordvoerder. "Zeer ernstig. De misdragingen in het stadion hebben onderhand een ondermijnend karakter."

Ook agenten zijn bang voor mensen uit die groep hooligans, zegt Van Dijk. Een van de beruchtste Groninger hooligans is Jan B. Ook hij stond afgelopen zondag op het veld. Het Dagblad van het Noorden omschrijft hem als "de informele bendeleider van een groep oude supporters van de Z-side", de harde kern van FC Groningen.

B. zat al eens zes jaar in de cel voor onder meer afpersing, zware mishandeling en omdat hij bij de criminele organisatie en hooliganclub Groningen Casual Firm zat. Een van de bronnen die de krant sprak zegt dat iedereen bang is voor B. "Van supporters en horecamensen tot politieagenten. Wie niet naar hem luistert, krijgt gedonder. Hij laat zich door niets en niemand tegenhouden."

Protocol deugt niet

Er gingen vantevoren al berichten rond op sociale media over het verstieren van de wedstrijd FC Groningen - Ajax, zegt Van Dijk. Dat bevestigt ook een van de bronnen, tevens seizoenkaarthouder. "Iedereen in het stadion had het er over."

"FC Groningen zegt er alles aan gedaan te hebben en met de veiligheidsregio en met de politie van tevoren te hebben overlegd", zegt hoofdredacteur Van Dijk. "Na afloop zei ook de KNVB dat het protocol is gevolgd. Je kunt concluderen dat of het protocol niet deugt of dat er dingen niet goed zijn gegaan. We hebben gezien wat er gebeurd is afgelopen zondag: zware rookbommen op het veld waardoor de wedstrijd gestaakt is."