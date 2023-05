Vier kinderen in Colombia vermist na vliegtuigcrash

In Colombia wordt gezocht naar vier vermiste kinderen die in een vliegtuig zaten dat al ruim twee weken geleden is neergestort in het Amazoneregenwoud, melden lokale media. De reddingswerkers troffen wel de lichamen van drie volwassenen aan, onder wie de piloot.

Het vliegtuig met de zeven passagiers verdween op 1 mei boven de Apaporis-rivier, midden in het Amazonegebied. Na een lange zoektocht werd het toestel afgelopen maandag gevonden. Op een foto die het leger verspreidde, is te zien dat het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud terechtgekomen is.

De vier vermiste kinderen komen uit hetzelfde gezin en zijn 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden oud. Bij het vliegtuig vonden de reddingswerkers na hulp van een speurhond verschillende voorwerpen, die aanleiding gaven om de zoektocht voort te zetten: een babyfles en een gedeeltelijk opgegeten appel.

Waarom het vliegtuig is neergestort, is niet duidelijk. De autoriteiten doen hier onderzoek naar.