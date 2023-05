Snel resultaat na stakingen zuivelindustrie: bijna 12 procent meer loon

Volgens de vakbonden FNV en CNV zijn de werkgevers in de zuivelindustrie bereid om de lonen over een periode van vijftien maanden met 11,65 procent te verhogen. "Nieuwe stakingen in de zuivel zijn voorlopig niet meer aan de orde", zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma bij Omrop Fryslân.

In de zuivelindustrie in Nederland werken ruim 12.000 mensen, vooral bij FrieslandCampina, maar ook bij bedrijven als Arla Foods, Royal A-ware en Vreugdenhil Dairy Foods.

Op 1 mei legden de ongeveer 140 medewerkers van de kaasfabriek van FrieslandCampina in het Groningse dorp Marum hun werk voor 24 uur neer. Een paar dagen later volgden stakingsacties op de locaties van FrieslandCampina in Noordwijk, Steenderen, Borculo en Meppel. Vooral de staking in Borculo kostte de werkgever de nodige hoofdbrekens: in de twee fabrieken daar wordt 1,2 miljoen liter per dag verwerkt. "En dat moet snel gebeuren", aldus een woordvoerder toen.

Betere afspraken

De zuivelbedrijven wilden aanvankelijk niet verder gaan dan een loonsverhoging van 8 procent. Zij noemden een hogere loonstijging onverantwoord omdat die niet kon worden terugverdiend. FNV-bestuurder Ron Vos noemde dat 'onzin'. "Door de prijzen van hun producten te verhogen heeft de grootste werkgever vorig jaar meer winst gemaakt. Ook konden er hoge melkprijzen betaald worden. Terwijl de lonen in vijftien jaar tijd de inflatie maar net hebben kunnen bijhouden. Alles bij elkaar opgeteld is er voor de mensen nauwelijks iets bijgekomen", zei hij.

De FNV-bestuurder zegt nu dat de acties tot resultaat hebben geleid. "Zonder de inzet van onze leden was het niet gelukt om tot betere afspraken te komen", aldus Vos.

Er is niet alleen een loonsverhoging afgesproken. Werknemers die al 35 jaar of meer in de zuivel werken, kunnen gebruik gaan maken van de regeling voor vervroegde uittreding. Dat kan nu pas bij 45 dienstjaren bij eenzelfde werkgever in de zuivel.