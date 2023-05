Zo zag je de Titanic nog nooit: nieuwe beelden moeten scheepsramp ontrafelen

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Titanic was in de nacht van 14 op 15 april 1912 bezig aan zijn eerste reis, van Engeland naar New York, toen hij tegen een ijsberg botste en binnen drie uur zonk. Meer dan 1500 van de ruim 2200 opvarenden kwamen om het leven. Het schip kreeg een waarschuwing voor ijsbergen, maar deze werd door de radio-officier niet aan de stuurbrug doorgegeven. Twee uur na de waarschuwing zag een bemanningslid de ijsberg en werd nog geprobeerd de Titanic een andere kant op te sturen, maar tevergeefs. Het schip raakte de rots en binnen tien minuten stond in het voorste deel al ruim vier meter water. Compleet beeld Onderzoekers weten nog steeds niet precies waarom het schip ten onder ging. "Er zijn nog steeds fundamentele vragen die beantwoord moeten worden", aldus Titanic-analist Parks Stephenson tegen BBC News. Volgens hem werd er tot nu toe vooral gespeculeerd en is dit model "een van de eerste stappen om feitelijk onderzoek te doen". Het wrak van de Titanic werd in 1985 ontdekt en sindsdien is het al vaker (deels) in beeld gebracht. Zo daalde in 2019 een team meermaals af naar de zeebodem om beelden te maken van het legendarische passagiersschip. Het lukte tot nu toe echter nooit het hele wrak in kaart te brengen en zo een compleet beeld te geven.

Op deze nieuwe scan is de Titanic in zijn geheel te zien. De twee delen van het kapotte schip liggen 800 meter uit elkaar met daaromheen een enorme berg puin. Sommige details zijn duidelijk zichtbaar. Wie naar de beelden kijkt ziet duidelijk het anker, een loopbrug en een enorme propeller. Zelfs het serienummer op de propeller is nog leesbaar. Op foto's die alleen BBC News mag delen, zijn de details goed te zien:

BBC-journalist Rebecca Morelle deelt op Twitter ook beelden waarop de grootte van de Titanic goed te zien is. Door de 3D-scan in het Londense Olympisch Stadion te plaatsen, wordt duidelijk hoe enorm het schip was.

