Hassan vanwege verlopen visum noodgedwongen terug in Nederland

Sifan Hassan heeft haar trainingsbasis in de Verenigde Staten moeten inruilen voor Nationaal Sportcentrum Papendal. De wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter is daartoe gedwongen omdat haar Amerikaanse visum is verlopen. Dat meldt de Volkskrant.

De atlete was in haar geboorteland Ethiopië op hoogtestage toen haar Amerikaanse visum verliep. Omdat door de coronapandemie de ambassades in haar vaderland gesloten zijn, kon ze geen nieuwe aanvraag indienen. Ook vanuit Nederland kan ze niet naar Amerika reizen.

Hassan, die volgende maand een van de favorieten is op het WK halve marathon, kan waarschijnlijk pas begin volgend jaar een nieuw visum aanvragen.