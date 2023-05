Haaland overtuigt zelfs aartsrivaal vader en 'is klaar voor wedstrijd tegen Real'

De betrokkenheid van Haaland senior bij Manchester City heeft er uiteraard alles mee te maken dat zijn daar zoon in de spits staat. Maar het is meer dan dat. Begin deze eeuw droeg Alfie zelf drie seizoenen het lichtblauwe shirt van 'The Citizens'. Tot zijn carrière op brute wijze werd beëindigd door Roy Keane, de aanvoerder van rivaal Manchester United.

Het was dan ook een andere Haaland die na die wedstrijd in het nieuws kwam. Alfie Haaland, de vader van Erling, werd in Madrid uit de VIP-box verwijderd door beveiligers. De oorzaak zou liggen in het feit dat er vanuit de Haaland-box met nootjes naar de fans van Real Madrid werd gegooid. Senior zelf ontkent dit op Twitter overigens.

De hoop bij veel City-fans in de return van de halve finales is gevestigd op hun Noorse superspits Erling Haaland. Maar uitgerekend hij kwam vorige week amper in het spel voor, mede door de sterk verdedigende Duitser Antonio Rüdiger.

Na vanavond is bekend wie op 10 juni tegen Internazionale de finale van de Champions League speelt in Istanbul. In tegenstelling tot de Milanese derby van gisteren kan het nog alle kanten op na het 1-1 gelijkspel tussen Real Madrid en Manchester City in Madrid vorige week.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Aanleiding was een akkefietje in het seizoen 1997/1998 waarbij Alfie Haaland - toen nog speler van Leeds United - juist Roy Keane zwaar blesseerde in een duel, en hem ook nog eens toebeet dat hij zich aanstelde. De altijd spijkerhard spelende Ier Keane was dit nog niet vergeten toen beide mannen tegen elkaar uitkwamen in de Manchester derby in 2001.

Keane ging met gestrekt been in op de knie van Alfie en ontving zonder blikken of blozen de rode kaart. De Ier werd voor drie wedstrijden geschorst en kreeg een boete van 5000 Britse pond van de FA. Een schijntje vergeleken bij de schade bij de Noor. Hij zou op 29-jarige leeftijd nooit meer een volle wedstrijd spelen.