Gevechten in Sudan worden heviger, ook in westelijke regio Darfur

Bijna een week nadat de strijdende partijen in Sudan afspraken hebben gemaakt over het beschermen van burgers, worden de gevechten alleen maar heviger. De zware strijd tussen het Sudanese leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) duurt inmiddels een maand.

Niet alleen in de hoofdstad Khartoem zijn luchtaanvallen en beschietingen, ook in de westelijke regio Darfur laait het geweld op. De stad al-Janaina in West-Darfur is aangevallen en geplunderd. Hier was het een paar weken geleden al onrustig. Ook in delen van de stad Omdurman, noordwestelijk van Khartoem, zijn zware beschietingen.

Op steeds meer plekken wordt geplunderd en het aantal meldingen van seksueel geweld neemt toe, zegt de humanitaire koepelorganisatie IFRC. Het aantal doden lag gisteren volgens de autoriteiten op 676 en het aantal gewonden op 5500. De aantallen liggen in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, want er zijn veel lichamen op straat achtergelaten.

Ondraaglijke situatie

In Khartoem kunnen mensen nauwelijks nog de stad uit. De voedselvoorraden nemen af en de gezondheidszorg stort in.

"De situatie is ondraaglijk", zegt inwoner Ayman Hassan (32) tegen persbureau Reuters. "We hebben ons huis in Khartoem verlaten om naar een buurman te gaan. We zijn op de vlucht voor de oorlog, maar de bombardementen volgen ons overal waar we gaan."