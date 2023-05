Amsterdams restaurant sluit, nog geen maand na een Michelinster

Nog geen maand nadat het een Michelinster had gekregen, gaat het Amsterdamse restaurant Vanderveen definitief dicht. Komende zaterdag is het voor het laatst open.

"We zijn allemaal intens teleurgesteld. We hebben heel hard gewerkt, maar hebben het tij niet meer kunnen keren na de coronaperiode en uiteindelijke ongeschiktheid van onze locatie", laat eigenaar Thijs Koster weten bij AT5. "Dat we op de valreep deze prachtige waardering ontvingen voor het restaurant waar we allemaal zo in geloven, maakt het extra complex."

Bruisend, cool

Op 24 april was Vanderveen in Amsterdam-Zuid een van de zeventien restaurants in Nederland die een Michelinster kregen. "Relaxed, bruisend, cool: Vanderveen heeft het allemaal", stelde de doorgaans kritische inspecteur van Michelin toen.

Het restaurant opende in 2018 en trok George Kataras aan als chef de cuisine en Mohamed Aous als sommelier. Samen ontwikkelden ze het concept refined funky dining. Het draaide niet alleen om 'puur en eerlijk' eten, maar ook om de muziek. In de zaak werden altijd ouderwetse langspeelplaten gedraaid.

"Vol ambitie, mooie plannen en na de eerste goede eerste reacties, kwamen we al snel in de lockdowns terecht", aldus Koster. Hij zegt dat de klanten na corona wel terugkwamen, maar kan het toch niet bolwerken. Koster en zijn team gaan op zoek naar ander werk.

Sporadisch

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een restaurant zo snel sluit na het toekennen van een Michelin-ster. Wel gebeurt het sporadisch dat restaurants hun ster teruggeven, omdat ze de druk te groot vinden. Elk gerecht, elke handeling en elke wijn-spijs combinatie moet op sterrenniveau zijn, want een inspecteur kan elk moment (weer) op de stoep staan.

Ook wordt de verwachting van de gast hoger bij een benoeming in de Michelingids, waardoor restaurateurs de druk voelen om de kwaliteit van het eten, de service, de prijs en de inrichting van het restaurant te veranderen om aan deze verwachtingen te voldoen.