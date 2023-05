Vanavond op tv: Jeugdzorg op de schop • Verantwoordingsdag in Den Haag

Kabinet heeft kasbeheer niet op orde

De rijksoverheid is onvoldoende bestand tegen nieuwe crises, constateert de Algemene Rekenkamer. Het is vandaag Verantwoordingsdag in Den Haag. Het kabinet legt verantwoording af aan het parlement over het voorgaande jaar. De Algemene Rekenkamer controleert of alle ministers hun boekhouding op orde hebben. Tien van de twaalf ministeries kampen met tekortkomingen in het financieel beheer. Te gast is Ewout Irrgang, waarnemend president van de Algemene Rekenkamer.