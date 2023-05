Arrestatie Weski laat rechters Marengo-zaak 'uiteraard niet onberoerd'

De rechters in het Marengo-proces, waarbij onder anderen Ridouan Taghi terechtstaat, hebben aan het begin van een zitting gezegd dat de aanhouding van advocaat Inez Weski "de rechtbank uiteraard niet onberoerd laat".

Weski werd eind april gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Zij zit nog altijd vast. Sindsdien zit Taghi zonder advocaat. Hij liet vorige week weten voorlopig zijn eigen verdediging te voeren, totdat hij een nieuwe advocaat heeft gevonden.

Taghi is vandaag niet aanwezig bij de zitting. De rechter herhaalde dat hij op dit moment zonder advocaat zit. Over Taghi's voornemen om zich voorlopig zelf te verdedigen, gaat de rechtbank op een later moment met hem in gesprek. Wanneer is nog niet duidelijk, werd vandaag bekendgemaakt.

Guy Weski, de zoon van Inez Weski die verdachte Achraf B. bijstaat in het Marengo-proces, is wel in de rechtbank aanwezig, maar liet weten vandaag niets te willen zeggen.

Procedures

Op de zitting van vandaag wordt het Marengo-proces niet inhoudelijk behandeld. Het is een pro-formazitting waarbij vooral procedures werden besproken.

Maandag uitten de advocaten van één verdachte hun zorgen over de toekomst van de advocatuur na de arrestatie van Weski. Advocaat Christian Flokstra zei dat met de arrestatie van zijn collega Weski er "weer een nieuwe zwarte bladzijde is toegevoegd aan het boek van Marengo".