Sarkozy verliest hoger beroep in corruptiezaak en krijgt enkelband

Het gerechtshof in Parijs heeft het beroep in de corruptiezaak van de Franse voormalige president Nicolas Sarkozy afgewezen. Sarkozy was eerder veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De oud-president kan het resterende jaar thuis uitzitten met een elektronische enkelband.

Het is dezelfde straf die Sarkozy twee jaar geleden al kreeg opgelegd door een lagere rechtbank. Hij werd schuldig bevonden aan poging tot omkoping van de advocaat-generaal in 2014. In ruil voor vertrouwelijke informatie over een strafzaak waarin hij werd genoemd, bood hij de man, Gilbert Azibert, een baan aan in Monaco.

Naar Europees Hof

De 68-jarige Sarkozy was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk. Hij heeft altijd verklaard dat hij onschuldig is. Sarkozy zei eerder desnoods tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door te blijven vechten om zijn onschuld te bewijzen.

Uit een verklaring van de advocaat van Sarkozy blijkt dat de uitspraak van vandaag daar niets aan verandert. "Nicolas Sarkozy is onschuldig", zei de advocaat. "We gaan door tot het einde. We staan nog maar aan het begin van het proces."