Samenwerking en minder administratie moet de jeugdzorg verbeteren

Ook moeten gemeenten gaan samenwerken bij het inkopen van gespecialiseerde hulp. Zo gaan 42 jeugdzorgregio's deze hulp inkopen en niet de 342 gemeenten. Dat gebeurt nu al, maar die aanpak verschilt weer per regio. Die moet over het hele land hetzelfde worden.

Daarnaast moet de organisatie bij het inkopen van gespecialiseerde hulp, zoals jeugd-ggz, worden gelijkgetrokken. Contracten en tarieven verschillen nu per gemeente, waardoor veel tijd komt te zitten in de administratie. Daardoor kan er minder zorg worden geleverd.

Op dit moment bieden veel gemeenten alle zorg aan, wat ten koste gaat van het budget voor de zwaardere, belangrijkere zorg. De lijst is er op dit moment nog niet. Die moet in 2024 af zijn, is afgesproken.

Om de jeugdzorg betaalbaar en beter toegankelijk te maken, is afgesproken dat er een lijst komt met de hulp die gemeenten gaan leveren. Dat betekent dat niet meer in alle gevallen gemeentelijke hulp volgt.

Lange wachtlijsten, personeelstekorten en steeds verder stijgende kosten: het is al lang crisis in de jeugdzorg. Sinds 2021 wordt er gesproken over verbeteringen en nu liggen er eindelijk afspraken.

De gesprekken over de hervorming van de jeugdzorg verliepen moeizaam. Het Rijk wil bezuinigen op het budget voor de jeugdzorg, terwijl veel gemeenten op dit moment al niet uitkomen met het geld dat ze krijgen. Discussie over de vraag wie er in de toekomst verantwoordelijk is voor overschrijdingen van het budget heeft de gesprekken een tijdlang stilgelegd.

Afgelopen april bereikten de gemeenten en het kabinet een principeakkoord. De aankomende twee jaar zullen de geplande bezuinigingen op de jeugdzorg worden verminderd. In 2024 en 2025 blijft er in totaal 385 miljoen euro meer beschikbaar dan eerst de bedoeling was.

Niet goedkoper en niet beter

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Deze decentralisatie had als doel de zorg aan jongeren te verbeteren. Gemeenten staan dichter bij de kinderen en kunnen zo betere zorg verlenen, was het idee. Ook moest dat leiden tot lagere kosten.

Het tegenovergestelde is het geval. Door de jaren heen zijn zowel de wachtlijsten als de kosten in de jeugdzorg toegenomen. Een van de oorzaken daarvan is dat meer jongeren in de jeugdzorg terecht zijn gekomen en dat ze ook langer gebruik maken van de jeugdzorg.

