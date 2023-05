Vermeer (37) is nog niet uitgekeept en gaat Suriname helpen bij WK-droom

Vermeer droeg als keeper al eens zijn steentje bij aan WK-kwalificatie met Oranje, maar werd nooit in een definitieve selectie voor een eindronde opgenomen. Van de tientallen keren dat hij als reservedoelman fungeerde, waren de meest aansprekende duels die in de Nations League Finals van 2019.

De kans op WK-plaatsing is voor het Suriname van bondscoach Aron Winter groter dan ooit. Niet alleen is de eindronde uitgebreid van 32 naar 48 deelnemers, ook heeft het land in de kwalificatie geen last meer van Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Die zijn als gastlanden namelijk al automatisch geplaatst voor het toernooi.

Vermeer doorliep verder alle jeugdploegen van Oranje. Hij keepte op het WK onder-20 in 2005, dat in Nederland plaatsvond. Hij werd Europees kampioen met Oranje in 2006 en 2007 en was ook eerste keeper tijdens deelname aan de Olympische Spelen een jaar later.

Door de versoepelde regels van de FIFA mag hij toch nog wisselen van nationaal team, want hij heeft minder dan drie officiële duels gespeeld. Ook is het verder dan drie jaar terug dat Vermeer voor het laatst op het veld stond voor Oranje. Die andere drie hebben dat probleem niet. Denswil en Redan speelden nog wel voor Jong Oranje.

Duidelijk is in elk geval ook dat de Vermeer nog niet van plan is zijn handschoenen op te bergen. De keeper is sinds zijn vertrek bij FC Cincinnati in maart clubloos.