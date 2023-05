Twee skeletten gevonden in Pompeï: gestorven door aardbeving

In de ruïnes van de oude Romeinse stad Pompeï zijn de skeletten gevonden van twee mensen onder een ingestorte muur. Aangenomen wordt dat ze niet zijn omgekomen bij de bekende uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus. - NOS

Eén van de slachtoffers hield vermoedelijk zijn arm omhoog in een poging zichzelf te beschermen tegen de vallende muur. Het gebied waar de mannen zijn gevonden, was al beschadigd. Waarschijnlijk waren er herstelwerkzaamheden aan de gang vanwege een aardbeving een paar dagen eerder.

De skeletten lagen onder een ingestorte muur en zijn vermoedelijk van twee mannen van halverwege de vijftig, zeggen archeologen. Aan hun botbreuken is te zien dat ze waarschijnlijk stierven toen het gebouw instortte. Waarschijnlijk hadden de mannen daarin hun toevlucht gezocht tijdens de aardbeving in het beginstadium van de vulkaanuitbarsting. Aangenomen wordt dat muur instortte voordat de lavastromen de stad bedolven.

"Sinds een aantal jaar weten we dat er grote aardbevingen waren ten tijde van de vulkaanuitbarsting", verklaart Gabriel Zuchtriegel, directeur van het Archeologisch Park van Pompeii.

Dankzij nieuwe archeologische technieken hebben archeologen meer inzicht in de verwoesting van Pompeï, zegt Zuchtriegel. Daarmee is het mogelijk om tot op de laatste seconden te bepalen hoe mensen aan hun einde zijn gekomen.

Rijke man en slaaf

De ruïnes van Pompeï werden ontdekt in de 16e eeuw. De eerste opgravingen begonnen in 1748. Door de eeuwen heen zijn meer dan 1500 van de naar schatting 2000 slachtoffers gevonden.

De laatste ontdekking van menselijke resten was in 2020, toen ook de skeletten van twee mannen werden gevonden tijdens opgravingen in een villa aan de rand van de stad. Vermoedelijk waren dat een rijke man en zijn slaaf.