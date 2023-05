Badmintonservice die niemand kon stoppen, wordt verboden: 'Zat naar niks te kijken'

In een sporthal ergens in Denemarken ontwikkelde Marcus Rindshoj een vernietigend badmintonwapen. Een nieuwe service, die zó goed bleek, dat die verboden moest worden. Want toen Rindshoj zijn spin service in maart van dit jaar voor het eerst op een groot toernooi gebruikte, bleek dat niemand die op een fatsoenlijke manier geretourneerd kreeg. De shuttles schoten al tollend en spinnend vlák over het net, om vervolgens in een razendsnelle duikvlucht voor de tenen van hulpeloze tegenstanders te belanden. Het resultaat: rally's van maximaal drie slagen. Eerst die spin service, dan op z'n best een laf boogballetje terug en een eenvoudige smash om het karwei af te maken. Niet echt leuk om naar te kijken.



In onderstaande tweet zie je hoe Rindshoj in het dubbelspel vijf punten op rij pakt met zijn spin service. Slechts één keer lukt het zijn tegenstanders een rally aan te gaan.

Voor de vrijdag genomen beslissing van de internationale badmintonfederatie om de spin service tijdelijk te verbieden, is in de (Nederlandse) badmintonwereld begrip. De ban staat voor minstens twee weken en geldt voor twee grote toernooien in China en Maleisië, die deze maand worden gespeeld. Eind mei kan de tijdelijke ban worden omgezet in een definitief verbod. Toch wringt het ergens ook wel: moeten innovaties in de badmintonsport niet juist worden aangemoedigd? Moeten spelers niet gewoon op zoek naar een goed antwoord op die slag? Onmogelijk Ook Selena Piek, een van de beste badmintonsters van Nederland, heeft er gemengde gevoelens bij. "Het is supercool dat iemand zoiets revolutionairs bedenkt, maar als je de wedstrijden zag waarin die service werd gebruikt, dacht je toch: waar zit ik naar te kijken?" Ook zij vond het fascinerend wat ze zag in de eerste filmpjes waarin de spin service opdook. Het zorgde in eerste instantie in de hele top van het Nederlandse badminton voor groot enthousiasme.

En het bleek een verdomd moeilijke slag om te leren, zelfs voor iemand als Piek, een tweevoudig olympiër en EK-winnaar in het dubbelspel. "We hebben er allemaal op geoefend op Papendal, maar eigenlijk is het niemand gelukt om het onder de knie te krijgen", vertelt Piek. "Het is een ongelofelijk complexe service. Je moet de shuttle eerst met een soort spinbeweging met je middelvinger van je afgooien, om 'm dan tegendraads met je racket te raken."

Serveren in het badminton Doel van badmintonners is om de service zo laag mogelijk in het vak van de tegenstander te laten vallen, zodat die de shuttle alleen in een boogje terug kan slaan. Daarmee heb je als serverende partij meteen het initiatief te pakken. Het is trouwens niet de eerste keer dat er een service in de ban wordt gedaan. Lang geleden zetten de Maleisische broers Sidek de badmintonwereld al op zijn kop met een slice-service. De spin service van Rindshoj lijkt er wel een beetje op. Rindshoj zou overigens zijn geïnspireerd door een Japanse speler op de Dutch Open voor junioren. Op de trainingsbaan in Denemarken gaf hij er jaren later zijn eigen twist aan.

Omdat bijna niemand 'm in Nederland beheerst, heeft Piek nog niet ervaren hoe het is om een perfecte spin service te retourneren. Dat het schier onmogelijk is om dat op een goede manier te doen, durft ze al wel te stellen. "Het enige wat je kan doen, is de shuttle helemaal uit laten tollen. Maar dan sla je 'm dus bijna vanaf de grond terug. Dat betekent dat je 'm alleen omhoog kan slaan en zo'n lift wil je niet weggeven." Kijksport In Nederland staat het badminton bekend als de ultieme campingsport. Op tv naar een badmintonwedstrijd kijken, komt bij maar weinig Nederlanders op. Maar in andere delen van de wereld is dat heel anders, legt Dennis van Putten namens Badminton Nederland (de nationale bond) uit. "Eigenlijk is het juist een heel goede kijksport. Alles zit erin: snelheid, duikende spelers, smashes."

Badminton is vooral in Azië ongelofelijk populair. "Wereldwijd zijn er weinig sporten die voor zo veel engagement zorgen op sociale media. Juist omdat het een snelle en diverse sport met spectaculaire rally's is." En dus vindt ook Van Putten die ban op de spin service logisch. "Als er door spelers ooit een antwoord op wordt gevonden, kun je het weer toestaan. Maar tot die tijd is een verbod het beste om de sport aantrekkelijk te houden." De Spelen Hoewel Piek het dus ook wel jammer vindt, heeft ze vrede met het vroegtijdige einde van de spin service. "Het was alsof je naar een Formule 1 Grand Prix keek, waarbij alle coureurs na de eerste bocht crashen. Je zat naar niks te kijken." "Het gaf ook best een scheef beeld van de verhoudingen tussen spelers. Je zag middelmatige spelers die de service in hun arsenaal hadden wereldtoppers kansloos laten. Dan heeft de rest van je spel geen waarde meer."

Selena Piek serveert - Orange Pictures