Wekdienst 17/5: Marengoproces gaat verder • Uitspraak in corruptiezaak Sarkozy

Goedemorgen! Hoe moet het verder in het Marengoproces nu Taghi zonder advocaat zit? Hierover gaat het bij de voortzetting van het proces. In Parijs doet het Hof uitspraak in de corruptiezaak tegen oud-president Nicolas Sarkozy.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Algemene Rekenkamer brengt het verantwoordingsonderzoek uit. Dan wordt duidelijk hoe de Algemene Rekenkamer oordeelt over de uitvoering van de plannen van het kabinet.

Tijdens een nieuwe dag in het Marengoproces komt de situatie ter sprake die is ontstaan nu Ridouan Taghi vrijdag bekendmaakte dat hij voorlopig zijn eigen verdediging voert. Taghi zit zonder advocaat doordat Inez Weski vorige maand is gearresteerd en zijn verdediging neerlegde.

Het hof in Parijs doet uitspraak in de corruptiezaak tegen Nicolas Sarkozy. In eerste aanleg werd de Franse oud-president veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk. Het was voor het eerst dat in Frankrijk een president voor corruptie werd veroordeeld.

Wat heb je gemist?

In het noorden van Italië zijn zware overstromingen als gevolg van hevige en langdurige regen. Met name de regio Emilia-Romagna is getroffen. Duizenden mensen zijn volgens de lokale autoriteiten geëvacueerd.

In de stad Cesena staan straten blank en zijn mensen met helikopters van daken gered. De elektriciteit is in sommige wijken uitgevallen en de schade is groot.

De 100.000 inwoners van de stad krijgen het advies om vooral niet naar het natuurgeweld te gaan kijken. Mensen die vlak bij de Savio-rivier wonen, moeten zoveel mogelijk naar hogere verdiepingen gaan.

Ander nieuws uit de nacht:

Politie beëindigt klimaatprotestactie in UvA-gebouw, 14 arrestaties: de actie begon al 's middags. Studenten hielden een hal bezet, omdat ze vinden dat hun universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken.

Oud-piloot Poch ook in hoger beroep vrijgesproken, zegt zijn advocaat: de Nederlands-Argentijnse oud-piloot is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvluchten in Argentinië tijdens het militaire regime tussen 1976 en 1983. "Het is een complete rehabilitatie", zegt zijn advocaat.

Tientallen doden bij aanvallen op afgelegen dorpen in Nigeria: dorpen werden geplunderd, huizen in brand gestoken, zeggen getuigen en de autoriteiten tegen persbureau Reuters.

En dan nog even dit:

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een video verspreid om Russen te rekruteren om te spioneren voor de Verenigde Staten. Kandidaten kunnen zich anoniem melden bij de dienst.