Oud-piloot Poch ook in hoger beroep vrijgesproken, zegt zijn advocaat

Poch werd in 2017 al vrijgesproken door een Argentijnse rechter, maar het OM ging een dag later in hoger beroep. De hoogste rechter in Argentinië heeft daarin nu bepaald dat "onmogelijk kan worden aangetoond dat Poch enig verwijt valt te maken", zegt Geert-Jan Knoops, die citeert uit de uitspraak. "Dus het gaat veel verder dan het gebrek aan bewijs. Het is een complete rehabilitatie."

De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvluchten in Argentinië tijdens het militaire regime tussen 1976 en 1983. Dat hebben de advocaten Carry en Geert-Jan Knoops, die hem jarenlang bijstonden, gezegd in de uitzending van talkshow Jinek .

De Zaak-Julio Poch

Poch is een voormalige gezagvoerder van Transavia. Tijdens de militaire dictatuur was hij piloot bij de Argentijnse marine. Politieke tegenstanders werden in die tijd op grote schaal vermoord, onder andere door hen van grote hoogte uit een vliegtuig in zee te gooien.

Poch vestigde zich later in Nederland. In 2003 werkt hij bij Transavia. Dat jaar sprak hij op Bali met collega's over de junta-jaren in zijn geboorteland. Toen de moord op politieke tegenstanders ter sprake kwam, zou hij hebben gezegd: "We gooiden hen in zee". Zijn collega's waren ervan overtuigd dat Poch met "we" ook zichzelf bedoelde.

Een van die collega's besprak dat twee jaar later met een leidinggevende. Die was er woedend over en deed aangifte bij de Nederlandse justitie. Die droeg de zaak in 2008 aan Argentinië over, omdat daar al een onderzoek naar de dodenvluchten was gestart.

Poch werd vervolgens in 2009 in Spanje gearresteerd, nadat Nederland informatie had verstrekt over zijn laatste vlucht voorafgaand aan zijn pensioen. Nederland mocht Poch destijds niet zelf uitleveren aan Argentinië, omdat het geen uitleveringsverdrag met het land had.