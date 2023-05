Tientallen doden bij aanvallen op afgelegen dorpen in Nigeria

In Centraal-Nigeria hebben gewapende groeperingen een drietal dorpen aangevallen, waarbij 29 doden zijn gevallen. Dorpen werden geplunderd, huizen in brand gestoken, zeggen getuigen en de autoriteiten tegen persbureau Reuters.

De aanvallen waren in de staat Plateau. Slachtoffers werden doodgeschoten of kwamen om doordat hun huis in brand was gestoken. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental nog hoger ligt.

Het komt vaker voor dat afgelegen dorpen in de regio doelwit zijn van criminele groepen. Ook worden mensen soms ontvoerd, om losgeld te krijgen. Arrestaties blijven vaak uit.

In de regio speelt al jaren een strijd tussen nomadische herders, die overwegend islamitisch zijn, en boeren die op hun beurt het christendom aanhangen. Het wordt daarom ook wel als een etnisch-religieus conflict gezien, maar volgens kenners draait het veel meer om schaars grasland en toegang tot water.