Zware overstromingen en evacuaties in Noord-Italië

In het noorden van Italië heeft zware en langdurige regenval geleid tot overstromingen. Volgens lokale media zijn zeker duizend mensen geëvacueerd. Met name de regio Emilia-Romagna is getroffen.

In de stad Cesena staan straten blank en moesten mensen van daken in veiligheid worden gered. Daarvoor werden helikopters ingezet. De elektriciteit is in sommige wijken uitgevallen en de schade is groot.

De 100.000 inwoners van Cesena krijgen het advies om vooral niet naar het natuurgeweld te gaan kijken en mensen die vlak bij de Savio-rivier wonen moeten zoveel mogelijk op hogere verdiepingen verblijven als ze de kans hebben.

Veel scholen in de regio houden hun deuren gesloten en ook treinen rijden niet. Voor komende dagen wordt meer regen verwacht. De regio kampte eerder deze lente nog met droogte.

Het circuit van Imola, waar komend weekeinde de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna wordt gehouden, is eerder op de dag ontruimd. Het personeel van de raceteams heeft de opdracht gekregen om voorlopig het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te verlaten uit angst voor overstromingen en modderverschuivingen.

Bekijk hier de beelden vanuit de lucht: