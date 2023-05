Zware overstromingen en evacuaties in Noord-Italië

In het noorden van Italië heeft zware en langdurige regenval geleid tot overstromingen. Volgens lokale media zijn duizenden mensen geëvacueerd. Zeker twee mensen zijn omgekomen, meldt persbureau ANSA. Met name de regio Emilia-Romagna is getroffen. In de stad Cesena staan straten blank en zijn mensen met helikopters van daken gered. De elektriciteit is in sommige wijken uitgevallen en de schade is groot. De 100.000 inwoners van Cesena krijgen het advies om vooral niet naar het natuurgeweld te gaan kijken en mensen die vlak bij de Savio-rivier wonen moeten, als dat kan, zoveel mogelijk naar hogere verdiepingen gaan. Ook in de stad Medola is de situatie momenteel kritiek:

In Forli, even ten noordwesten van Cesena, is het lichaam van een oudere man gevonden aan de oever van de rivier de Montone. De man was door het water uit zijn ondergelopen huis meegesleurd. Zijn vrouw kon worden gered. Ook in het dorp Ronta di Cesena kwam iemand om het leven. Het zou gaan om een man van in de 70. Door Ronta stroomt de rivier de Savio. Meer regen verwacht Veel scholen in de regio houden hun deuren gesloten en ook treinen rijden niet. Voor komende dagen wordt meer regen verwacht. De regio kampte eerder deze lente nog met droogte. Het circuit van Imola, waar komend weekeinde de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna wordt gehouden, is gisteren ontruimd. Het personeel van de raceteams heeft de opdracht gekregen om voorlopig het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te verlaten uit angst voor overstromingen en modderverschuivingen.