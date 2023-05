Inter ten koste van stadgenoot AC Milan naar finale Champions League

Een week na de 2-0 zege op AC Milan in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League heeft Inter ook in de return de stadgenoot verslagen. In Stadio Giuseppe Meazza werd het 1-0 dankzij een doelpunt van Lautaro Martinez.

Inter mag zich daardoor voor het eerst sinds 2010, toen het onder leiding van José Mourinho en met Wesley Sneijder op het veld de finale won van Bayern München, weer finalist in de Champions League noemen.

Op 10 juni is Manchester City of Real Madrid in Istanbul de tegenstander in die finale.

Milan, dat op jacht moest naar doelpunten, kwam sterk uit de startblokken. Eerst was het back Theo Hernández die met een harde knal het doel onder vuur nam. De Fransman zag zijn inzet van een meter of dertig net over het doel van oud-Ajacied André Onana scheren.