Donar houdt landskampioen Heroes Den Bosch uit basketbalfinale

Er komt een nieuwe landskampioen basketbal bij de mannen. Donar heeft Heroes Den Bosch uitgeschakeld in de halve finales van de play-offs. De Groningers wonnen dinsdag de vierde wedstrijd overtuigend met 67-54 en beslisten zo de best-of-five serie met 3-1 in hun voordeel.

Tegenstander in de finale is Zorg en Zekerheid Leiden, dat zondag al Aris Leeuwarden met 3-0 versloeg in de andere halve finale.

De uitschakeling is een bittere pil voor de zeventienvoudig kampioen. Den Bosch begon het seizoen met achttien zeges op rij, maar in de volgende competitiefase won het nog maar twee van de tien duels. Ook in het bekertoernooi vloog Den Bosch er al in de kwartfinales uit, tegen Donar.

Vier tussentijdse versterkingen

De Groningers bewandelen de omgekeerde weg. Ze begonnen het seizoen slecht, maar dankzij vier tussentijdse versterkingen is de ploeg van de Kroatische coach Andrej Stimac steeds beter gaan draaien.

Nadat het de eerste wedstrijd nog nipt met 71-68 had verloren, volgden daarna twee zeges (69-60 en 65-78), waardoor Donar het vandaag voor eigen publiek af kon maken in de Martiniplaza. Net als in de voorgaande twee duels sloegen de Groningers de beslissende slag in het derde kwart. De 28-31 achterstand bij rust werd omgebogen in een 48-41 voorsprong, die werd uitgebouwd naar een zege met 13 punten verschil.

Clay Mounce en Vernon Taylor, twee spelers met een verleden bij Den Bosch, waren met 18 en 16 punten topscorers.

De eerste wedstrijd van de finale (ook een best-of-five) is zondag 21 mei om 15.00 uur in Leiden.

Voor Den Bosch is het seizoen nog niet voorbij. De onttroonde kampioen gaat nu verder in de play-offs van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse competitie.