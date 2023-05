Politie krijgt ruim 200 tips over 22 ongeïdentificeerde vrouwen

Voor de campagne roepen bekende vrouwen uit Nederland, Duitsland en België op om informatie over de vrouwen te delen. Namens Nederland zijn dat actrice Carice van Houten en zangeres S10. Volgens de politie krijgt de campagne wereldwijd aandacht. "Dat is te merken aan de informatie die binnenkomt. Veel tipgevers zijn afkomstig uit andere delen van de wereld."

Op de site van Interpol wordt sindsdien veel informatie over de coldcasezaken gedeeld in de hoop dat iemand de vrouwen herkent. Zo zijn op de site van de internationale politieorganisatie foto's van sieraden en kledingstukken van de vermoorde vrouwen te zien. Ook worden er gezichtsreconstructies getoond.

De drie politiediensten begonnen vorige week samen met Interpol een campagne in een ultieme poging de identiteit van de slachtoffers te achterhalen. De vrouwen werden vrijwel zeker vermoord. Negen van hen werden tussen 1976 en 2005 dood gevonden in Nederland.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vandaag, bijna een week na de lancering, maakt de politie de balans op. In Duitsland zijn 122 tips binnengekomen, in België 55 en in Nederland gaat het tot nu toe om 51 tips.

Volgens de politie zit er nu al bruikbare informatie tussen. "Niet alleen wordt er veel meegedacht over de mogelijke herkomst van kleding of sieraden, maar ook zijn al meerdere keren mogelijke namen genoemd van specifieke slachtoffers", meldt de Nederlandse politie. "Eerst zal meer onderzoek moeten worden gedaan voordat hier conclusies aan te verbinden zijn."

Zeven tips in zaak 'meisje van Teteringen'

Onder de Nederlandse zaken die op de lijst staan, bevindt zich het zogeheten 'meisje van Teteringen'. Het lichaam van het meisje werd op Eerste Kerstdag in 1990 in het bos bij het dorp bij Breda gevonden. Na ruim dertig jaar is nog steeds niet bekend wie het meisje is en hoe zij om het leven is gekomen. Van een mogelijke dader of daders ontbreekt nog altijd elk spoor.

In deze zaak zijn zeven tips binnengekomen, laat de politie aan Omroep Brabant weten. Of er bruikbare tips bij zitten, is nog onbekend. "Dat moeten we allemaal nog bekijken."

Recherche onderzoekt binnengekomen informatie

De recherche in de drie landen gaat de binnengekomen informatie analyseren. Mocht dit leiden tot een identificatie, dan worden eerst de nabestaanden geïnformeerd. Daarna moet de recherche "alle ruimte krijgen om het onderzoek op een zorgvuldige manier te kunnen doen", meldt de politie. "Daardoor kan het zeker enige tijd duren voordat een eventuele identificatie wereldkundig wordt gemaakt."

De politiediensten in de drie landen en Interpol spreken tot nu toe van een hoopvol resultaat, maar benadrukken dat informatie nog steeds hard nodig is.