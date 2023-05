OM eist twee keer levenslang voor vergismoord in Amsterdams buurthuis

Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen twee mannen voor drie huurmoorden in Zaandam en Amsterdam. Bij een van die moorden, in een Amsterdams buurthuis, kwam in 2018 een onschuldige stagiair van 17 jaar oud om het leven.

Hij werd door de twee daders aangezien voor iemand anders. De schutters drongen in januari 2018 het buurthuis binnen in de wijk Wittenburg. Op dat moment vonden er verschillende activiteiten plaats voor jongeren.

De 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi werd onder vuur genomen met een kalasjnikov. Twee anderen raakten gewond: het vermoedelijke doelwit en een vrouw die door kogels in beide benen werd geraakt. Tientallen ooggetuigen raakten getraumatiseerd door de gebeurtenis.

Kinderen getuige van moord

De twee andere huurmoorden vonden plaats in 2015. Toen werd in februari in Zaandam een 24-jarige man vermoord, en in juni in Amsterdam een 43-jarige man. Die laatste moord hebben tientallen kinderen zien gebeuren, zegt het OM. Ze waren op het moment van de moord buiten aan het spelen op een schoolplein.

De 41-jarige Randall D. was volgens het OM betrokken bij alle drie de moorden. De jongste verdachte, de 30-jarige Emylio G., wordt alleen verdacht van de twee moorden in Amsterdam. Drie getuigen hebben anoniem verklaard over de betrokkenheid van het tweetal. Ook is er bewijs verzameld uit afgeluisterde gesprekken, telefoongegevens en camerabeelden. Op 4 augustus doet de rechter uitspraak.