CIA zet video in om Russische spionnen te rekruteren

In een strak geregisseerde, filmische en Russischtalige video op de berichtendienst Telegram probeert de Amerikaanse inlichtingendienst CIA Russische spionnen te rekruteren. In de video worden mensen die een leven onder het regime van president Poetin beu zijn, aangemoedigd contact te zoeken met de CIA via het darkweb. "Is dit het leven waar ik van droomde? Is dit het pad waarvoor ik gekozen heb?", staat onder beelden van een man en een vrouw die ieder bij de overheid lijken te werken. Ze zijn gedesillusioneerd door het leven thuis en op hun werk en lijken na te denken over een belangrijke beslissing in hun leven. Aan het eind van de video is te zien dat ze via hun smartphones contact opnemen met de CIA. Dit is de video van de CIA:

In een korte tekst die bij de video is geplaatst zegt de CIA op zoek te zijn naar informatie van militaire officieren, mensen die bij inlichtingendiensten werken, diplomaten, wetenschappers en mensen met kennis over de Russische economie en het leiderschap in Rusland. "Neem contact met ons op. Misschien willen de mensen om je heen de waarheid niet horen. Wij wel." Potentiële spionnen kunnen de Amerikaanse inlichtingendienst contacteren via een portaal op het darkweb, waar ze veilig en anoniem informatie kunnen doorgeven. Er is een handleiding toegevoegd met instructies. "Je bent niet machteloos, neem op een veilige manier contact op met ons", staat er te lezen.

Misschien willen de mensen om je heen de waarheid niet horen. Wij wel. Fragment uit de video