Amerikaanse politici willen werk maken van AI-wetgeving

Amerikaanse politici zien de noodzaak in van het maken van nieuwe wetgeving voor AI (kunstmatige intelligentie). Dat bleek vandaag in een hoorzitting voor een commissie van de Amerikaanse Senaat met onder meer topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

Voor de gelegenheid had senator Richard Blumenthal (Democraten), die de hoorzitting opende, ChatGPT gevraagd wat hij zou moeten zeggen en dit vervolgens door een stemgenerator - getraind op zijn stem - laten uitspreken. Daarmee was de toon gezet. Hij vergeleek de huidige motor onder ChatGPT, GPT-4, met de eerste telefoon. Om maar aan te geven: het is pas net begonnen.

Banen kosten

Blumenthal zei zich vooral zorgen te maken over de mogelijkheid dat er door AI heel veel banen gaan verdwijnen. Senator Josh Hawley (Republikeinen) vergeleek de onderliggende taalmodellen waar applicaties als ChatGPT op gebaseerd zijn met de uitving van het internet. "Het zou een van de belangrijkste tech-innovaties in de geschiedenis van de mensheid kunnen zijn."

OpenAI-topman Sam Altman zei dat kunstmatige intelligentie in hetzelfde rijtje zou kunnen staan als de uitvinding van de drukpers. Hij benadrukte in zijn verklaring ook de grote voordelen die AI kan hebben. Altman vroeg daarnaast om regulering en stelde dat Amerikaans leiderschap cruciaal is.

Experts aanwezig

Naast Altman had de commissie twee andere sprekers uitgenodigd. Christina Montgomery, bij techgigant IBM betrokken bij AI-ontwikkelingen en hoofd privacy, en professor Gary Marcus van de New York University, een veelgevraagd spreker over AI deze maanden.

Dat zorgde ook voor een dynamiek die er bij hoorzittingen met tech-ceo's vaak niet is: namelijk dat er een deskundige is die iets tegenover het verhaal van de ceo kan zetten. Zo zei Marcus dat OpenAI niet transparant is over welke data er zijn gebruikt om GPT4 te trainen.

Daarnaast wees hij de senatoren erop dat Altman een vraag over wat zijn grootste nachtmerrie was, nog niet had beantwoord. Daarop zei Altman dat zijn grootste angst is dat de technologie "aanzienlijke schade" kan toebrengen aan de wereld. "Als het verkeerd gaat met deze technologie, kan het heel erg verkeerd gaan."

In de hoorzitting werd verder gesproken over wat voor soort toezichthouder er nodig is. Marcus pleitte voor iemand op kabinetsniveau in de VS, vanwege het grote aantal risico's en de grote hoeveelheid informatie die er over dit onderwerp beschikbaar is. Altman denkt dat er een wereldwijde organisatie nodig is en noemde het Internationaal Atoomagentschap als voorbeeld.

VS en EU

De hoorzitting komt nog geen week nadat het Europees Parlement een belangrijke stap zette in het vastleggen van regels voor binnen de EU. Er wordt al twee jaar gewerkt aan de Wet op kunstmatige intelligentie, een wet die nu ontzettend relevant is. Senator Blumenthal verwees in de hoorzitting ook naar dit feit en benadrukte dat de VS niet kan achterblijven.

In de VS worden al jaren hoorzittingen gehouden met de ceo's van techbedrijven. Beroemd zijn de hoorzittingen met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg uit 2018. Twee jaar later moesten maar liefst vier ceo's - van Amazon, Apple, Facebook en Google - via een videoscherm meedoen aan een uren durende hoorzitting. Vaak gaan zulke hoorzittingen gepaard met politiek theater en leveren ze lang niet altijd echt iets op.

De vraag is of de toon van de hoorzitting van vandaag - met de nadruk op de noodzaak dat er echt iets moet gebeuren - een voorbode is voor wetgeving op korte termijn. Er leek draagvlak voor regels bij zowel de Democraten als de Republikeinen, al is dat niet per se een garantie voor succes. Er staan in ieder geval meer hoorzittingen over het onderwerp gepland.