Hoger loon in de ggz, boven op al eerdere afspraken

Zorgmedewerkers in de geestelijke gezondheidszorg krijgen dit jaar en volgend jaar een extra loonsverhoging. Dat hebben de vakbonden afgesproken met werkgeversorganisatie De Nederlandse ggz. De loonsverhoging komt boven op de verhogingen die al eerder in de cao waren afgesproken.

"De torenhoge inflatie waarmee de ruim 100.000 ggz-medewerkers te maken hebben, maken een aanzienlijke loonsverhoging noodzakelijk", zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Onlangs zijn werknemers ook zelf een petitie gestart waarin ze vroegen om meer loon. "Dat tekent de noodzaak. We zijn blij dat we er ondanks moeizaam overleg met de werkgevers uit zijn gekomen."

Flinke verhoging

Dit jaar zouden de ggz-medewerkers een loonsverhoging van 2 procent krijgen. Door de nieuwe afspraken komt daar nu 5 procent bovenop. Dat leidt tot een verhoging van minimaal 210 euro bruto per maand. Ook voor volgend jaar staat er een extra verhoging op de planning.

Wie begin dit jaar 2000 euro bruto verdiende, gaat er voor eind volgend jaar 450 euro (22,5 procent) op vooruit. Grootverdieners met een salaris tot 8000 euro bruto gaan er in diezelfde periode 12,95 procent op vooruit, zo'n 1036 euro.

Speciale clausule

De cao voor de ggz is in 2021 gesloten, voor drie jaar. "Toen zag de wereld er nog heel anders uit", zegt Merlijn. Een loonsverhoging van 2 procent per jaar leek toen redelijk. Maar met de huidige prijsstijgingen leidde dat tot onrust onder het ggz-personeel.

Door een speciale clausule in de cao kon de vakbond onderhandelen over een hoger loon, zonder de cao open te breken. "Het loon kan tussentijds gewijzigd worden bij zwaarwegende omstandigheden", legt Merlijn uit. "Zoals de inflatie in dit geval."

Merlijn noemt het resultaat "supertof". Of de vakbondsleden en de leden van de werkgeversorganisatie er ook zo over denken, moet nog blijken. De verhoging gaat pas in als de leden akkoord gaan.