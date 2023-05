Verdachte fatale steekpartij Vlissingen lacht in video vanuit cel om strafeis

Op sociale media gaat een filmpje rond van een 17-jarige verdachte van een fatale steekpartij in Vlissingen, meldt Omroep Zeeland. In de video doet de verdachte lacherig over de 'lage straf' die het Openbaar Ministerie gisteren tegen hem heeft geëist. Het OM noemt het filmpje respectloos en stelt een onderzoek in naar het incident.

De 17-jarige jongen wordt ervan verdacht vorig jaar september de 20-jarige Rainée Laveist te hebben doodgestoken. Het incident gebeurde tijdens een studentenfestival in de stad. Uit onderzoek is gebleken dat er op het festivalterrein een ruzie was tussen twee groepen, waarbij over en weer werd geduwd en getrokken. "In het tumult is Rainée uiteindelijk dodelijk geraakt met een mes", aldus justitie.

Het OM eiste gisteren anderhalf jaar cel en jeugd-tbs tegen de verdachte. Het OM stelt dat weliswaar sprake was van een agressieve sfeer, maar dat gelet op alle omstandigheden geen beroep kan worden gedaan op noodweer.

Justitie hield bij het bepalen van de straf rekening met de jonge leeftijd van de verdachte, maar ook met zijn persoonlijke omstandigheden. Volgens deskundigen was de verdachte tijdens het plegen van de feiten verminderd toerekeningsvatbaar. Omroep Zeeland schrijft bovendien dat uit een eerder vonnis blijkt dat hij licht verstandelijk beperkt is.

'Respectloos en pijnlijk voor de nabestaanden'

In de video is te zien hoe de verdachte praat met degene die de video opneemt. In het filmpje vertelt de verdachte lachend dat justitie 'maar' anderhalf jaar cel en jeugd-tbs (PIJ) tegen hem heeft geëist.

Volgens de regionale omroep is de video vermoedelijk gemaakt in de jeugdgevangenis in Breda, waar de verdachte vastzit. Het bezitten van een telefoon is daar verboden. Omdat de strafeis gisteren bekend werd gemaakt, is de video waarschijnlijk na de zitting opgenomen.

Het OM laat weten kennis te hebben genomen van de video. "Wij vinden het respectloos en zeker voor de nabestaanden van Rainée moet het pijnlijk zijn om te zien", zegt een woordvoerder. "We willen weten hoe dit filmpje tot stand is gekomen, daarna zullen we bepalen of er verdere stappen volgen."

De Dienst Justitiële Inrichtingen, die over de jeugdgevangenissen gaat, laat weten dat er vanochtend een zoekactie is uitgevoerd in de jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. "Daarbij is in een kamer van een jongere een telefoon gevonden", zegt een woordvoerder. "De inrichting doet onderzoek naar de herkomst van de telefoon."

Of de telefoon in de cel van de verdachte is gevonden, is niet duidelijk. "Over individuele jongeren en sancties doen wij nooit uitspraken", aldus de woordvoerder. De advocaat van de verdachte laat aan Omroep Zeeland weten niet te willen reageren.