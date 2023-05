Kabinet voert asieloverleg op, maar eind verdeeldheid niet in zicht

Er is een nieuwe fase aangebroken in het asieloverleg binnen het kabinet. Dat klonk althans vandaag voor de schermen, maar daarachter was te horen dat het "muur- en muurvast" zit en dat de partijen het niet eens zijn over wat het probleem nou is. Het kabinetsoverleg over "grip krijgen" op de toenemende migratiestroom is al maanden bezig en wordt in aanloop naar de zomer opgevoerd. Vandaag spraken de betrokken bewindspersonen voor het eerst met de premier en vicepremiers erbij. "Een volgende fase", zei staatssecretaris Eric van der Burg naderhand. Het kabinet is er nog niet uit, maar gaat wel "in de richting van keuzes". Zo duidde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de stand van zaken. Maar te horen was daarnaast dat er voorlopig geen resultaat te verwachten valt, omdat de coalitie hopeloos verdeeld is. Onhoudbaar of niet VVD en CDA staan op dit thema lijnrecht tegenover D66 en vooral ChristenUnie. De eerste twee partijen willen de instroom terugdringen omdat die "onhoudbaar" is. Maar dat vinden de andere twee partijen niet. Dat de instroom hoger lijkt te worden, blijkt uit recente prognoses. Veel meer mensen gaan hier de komende jaren asiel aanvragen dan het Nederlandse systeem aankan. En het piept en kraakt nu al - denk aan de taferelen in Ter Apel een jaar geleden. Reden genoeg dus om hier in Nederland de instroom aan te pakken, vinden VVD en CDA. En daar komt voor de liberalen nog bij dat partijleider Rutte aan zijn achterban heeft beloofd "iets" aan de instroom te gaan doen. Over een paar weken is er een VVD-partijcongres, en het zou prettig zijn als hij dan resultaat kan laten zien.

De maakbaarheid dat wij even bepalen hoeveel mensen er op de vlucht komen... ChristenUnie-Kamerlid Ceder

Maar dat de instroom te hoog zou zijn, daar wil coalitiepartner ChristenUnie helemaal niets van weten. "De maakbaarheid dat wij even bepalen hoeveel mensen er op de vlucht komen...", stelt Kamerlid Don Ceder. "Zo zit de wereld niet in elkaar." Hij pleit dan ook voor meer en betere opvang in Nederland met behulp van de spreidingswet (die er voorlopig niet is) en door de aanmeldcapaciteit uit te breiden. Verder hebben ChristenUnie en D66 hun vizier vooral op Europa gericht. Daar moet de verdeling van asielzoekers beter worden geregeld, vinden zij. "De weg voorwaarts is Europees", aldus Ceder. Ondertussen is al wel door ambtenaren een document opgesteld met ideeën hoe Nederland de instroom kan terugdringen. Overigens is daar tijdens de bijeenkomst vandaag niet eens over gesproken, zeggen betrokkenen. En de materie is zo gevoelig dat niemand wil zeggen wat überhaupt de opties zijn.

We moeten kijken wat Nederland nou zoveel aantrekkelijker maakt dan andere landen. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans