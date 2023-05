Een bijl, talloze diamanten en een neptaxi: weer sloeg de Duitse Remmo-clan toe

Dat rapport stamt uit 2012, nog voordat Remmo-leden een 100 kilo zwaar gouden muntstuk uit het Bode-museum in Berlijn stalen. En voordat de Remmos die vandaag veroordeeld werden 21 historische juwelen uit het Grünes Gewölbe stalen, een museum in Dresden dat als onneembaar fort werd beschouwd, maar achteraf veel beveiligingsgebreken bleek te hebben.

Denk nog eens na over wat jullie willen met jullie familiebanden. Met die boodschap richtte de rechter zich vandaag in Dresden tot de jongens die voor hem zaten, broers en neven uit de familie Remmo. Hij veroordeelde ze voor de grootste juwelenroof uit de recente Duitse geschiedenis.

Seconden voordat de politie ter plaatse was, verdwenen de jongens. Ze wisselden van vluchtauto, naar een met lichtbeige folie beplakte Mercedes, die er daardoor uitzag als een taxi. De eerste vluchtauto werd in een garage onder een wooncomplex in brand gestoken, met een levensgevaarlijke grote brand tot gevolg, waarbij enkele bewoners een rookvergiftiging opliepen.

Zo was de roof zelf een kwestie van minuten. Brand in de elektriciteitskast schakelde de straatverlichting rond het museum uit. Een minuut later klommen enkele Remmos over de muur naast het museum, knipten de laatste tralie voor het raam door, drongen naar binnen en sloegen met een bijl tientallen keren op het veiligheidsglas van de vitrines met de juwelen, die ze meegristen. Een brandblusser wiste sporen, maar niet alle. Onder andere haren op de buitenmuur zouden ze later verraden.

Meerdere keren verkenden de criminelen de omgeving rond het museum. Ze vonden een raam in de dode hoek van veiligheidscamera's. Tralies daarvoor werden alvast doorgeknipt, op één na, en met knutselwerk bedekt. Twee pannen met brandstof en een lont stonden klaar bij een elektriciteitskast in de buurt.

Nadat ze waren opgepakt, sloten de jongens een deal met justitie. In ruil voor gedeeltelijke bekentenissen en zelfs de teruggave van een deel van de gestolen juwelen, kregen ze minder straf. Ook al zijn die deels zwaar beschadigd, en is de rest nog zoek.

Met vaderlijke woorden probeerde de rechter de jongens, allemaal in de twintig, vandaag los te weken van het criminele familiedeel. "Misschien zal je niet meer zulke snelle auto's rijden, maar er zijn andere belangrijke zaken om voor te leven."

Drie van de jongens zijn nu weer op vrije voeten, ook onderdeel van de deal. Zolang nog hoger beroep kan worden aangetekend mogen ze naar huis. Wel moeten ze zich wekelijks melden bij een politiekantoor in de buurt.

Dat dit niet zonder risico is, blijkt eveneens uit de juwelenroof. Een van de Remmos die meehielpen, was op het moment van de inbraak in Dresden al verdachte in de zaak rond de roof van de gouden munt uit het Berlijnse museum. Hij werd pas enkele maanden later veroordeeld, en blijft nu net als een andere veroordeelde vastzitten.

Voordat ze vandaag in boeien werden afgevoerd, namen ze met knuffels en kussen afscheid. Een van hen probeerde een ander nog snel zijn horloge te geven, maar dat hield de politie tegen. Een zesde Remmo werd vrijgesproken: hij had een alibi.

Nederlander pikte graantje mee

Ook een Nederlander kwam vandaag voor de rechter, voor bedrog boven op de roof. De 54-jarige Marcus van N. deed zich voor als diamanthandelaar, bij wie een van de gestolen juwelen was aangeboden.

Hij nam volgens het OM contact op met de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand, die eerder succesvol gestolen kunst terugvond. Brand benaderde het instituut voor Saksische kunstschatten en een groep weldoeners die een miljoen euro beloning hadden uitgeloofd voor herbemachtiging van de buit.

Van N. wist hen ervan te overtuigen dat hij een van de juwelen zelf gezien had en kon kopen voor 40.000 euro cash. Het geld kreeg Van N. overhandigd in een hotel in Antwerpen, waarna hij zonder iets terug te kopen verdween.

"Het was allemaal verzonnen", zei Van N. vandaag, in een bekentenis die hij aflegde in de rechtszaal. Details over de gestolen juwelen vond hij eenvoudig op internet, en zijn kennis van diamanten heeft hij van zijn ouders die een sierradenwinkel hadden. Het was "heel makkelijk" om de anderen op te lichten. Zijn proces loopt nog.