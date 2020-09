Bouwbedrijf BAM gaat reorganiseren, mogelijk honderden banen op de tocht

Het in zwaar weer verkerende bouwbedrijf BAM gaat reorganiseren. Het gaat om een kostenbesparing van 100 miljoen euro, die voor het grootste deel voort moet komen uit het verdwijnen van banen. Het grootste bouwbedrijf van Nederland spreekt zelf van een "omvangrijk reorganisatieprogramma" en schrijft de problemen toe aan onder meer de coronacrisis.

Hoeveel banen er op het spel staan wil het bedrijf niet zeggen. Een woordvoerder zegt dat het eerder om honderden dan tientallen gaat. Hierover lopen nog gesprekken met de ondernemingsraad en de vakbonden. De bedoeling is dat de reorganisatie het komende half jaar wordt uitgevoerd, zodat volgend jaar al "aanzienlijke besparingen" kunnen worden gehaald.

Pijnlijke beslissing

Wanneer er duidelijkheid komt over het aantal banen dat verdwijnt is nog niet bekend. De woordvoerder stelt wel dat de zaak "met grote spoed moet worden afgewikkeld". Ruud Joosten, de per 1 september aangetreden topman van BAM, spreekt van een "pijnlijke beslissing voor de betreffende medewerkers", maar noemt het een noodzakelijke stap om de financiële positie van het bedrijf te verbeteren.

In augustus meldde het bouwbedrijf over het eerste halfjaar van 2020 een nettoverlies van 235 miljoen euro. Ook toen werd de coronacrisis aangewezen als een belangrijke oorzaak van dit resultaat. Zo werkte het bedrijf in de maanden april en mei maar op 65 procent van de volledige capaciteit.