Zanger The Weeknd wil af van artiestennaam: 'Het is eigenlijk gewoon marketing'

De populaire zanger The Weeknd wil af van zijn artiestennaam. De zanger, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, zegt in een interview met W Magazine dat hij "op dit moment door een bevrijdende fase heen gaat". Hij voegt zich in een rijtje van illustere voorgangers die om uiteenlopende redenen de naam waar zij onder bekendstonden achter zich lieten. "Het album waar ik op dit moment aan werk, is waarschijnlijk mijn laatste werk als The Weeknd", zegt hij. "Dit is iets wat ik moet doen. Als The Weeknd heb ik alles gezegd wat ik wil zeggen." Op onder meer Instagram en Twitter heeft de artiest zijn naam veranderd in zijn echte naam. 'Hij wil een nieuwe sound brengen' Volgens Fernando Halman, radio-dj bij FunX, is het veranderen van een (artiesten)naam soms een goede manier om de aandacht weer op je te vestigen. Hij noemt onder anderen rapper en producer Puff Daddy, die zich later Diddy is gaan noemen. "Eigenlijk is het marketing. Bij The Weeknd denk ik dat hij gewoon een nieuwe sound wil brengen. En tegen je fans zeg je op deze manier: we gaan verhuizen en je moet naar de nieuwe winkel gaan." "Waarschijnlijk heeft hij ook aan al zijn contractuele verplichtingen voldaan, waardoor dit het begin kan zijn van een frisse wind als creatieveling. Ik denk dat Abel nieuwe, nog nooit vertelde, verhalen wil delen met de wereld die hij misschien niet kon delen vanuit de hitmachine The Weeknd."

The Weeknd is een van de populairste artiesten van de afgelopen jaren. Hij scoort aan de lopende band hits en zijn nummer Blinding Lights is het meest beluisterde nummer ooit op Spotify met meer dan 3 miljard streams. Ook trad hij in 2021 als hoofdact op in de rust van de Super Bowl, het grootste sportevenement in de Verenigde Staten.

Tesfaye zegt dat hij The Weeknd uiteindelijk zelfs wil 'vermoorden'. "Ik probeer van die huid af te komen en herboren te worden", stelt hij. De woorden doen enigszins denken aan hoe David Bowie ooit een einde maakte aan zijn succesvolle alter ego Ziggy Stardust. Hij bedacht het personage Ziggy Stardust, een rockster-alien, in 1972. Hij maakte twee albums waarin hij erover zong en tourde twee jaar lang terwijl hij de rol van Ziggy Stardust speelde. Bowie nam symbolisch afscheid van zijn personage tijdens een concert met het nummer Rock 'n' Roll Suicide. Maar Bowie gebruikte Ziggy Stardust vooral als symbool voor zijn glamrock-periode en bleef op zijn albums gewoon de naam David Bowie zetten. Toch vertoont dit afscheid wel overeenkomsten met het afscheid van The Weeknd. In beide gevallen gebruiken de artiesten het afscheid van een naam om het einde van een zeer succesvolle periode te markeren. Bowie stelde dat hij geen zin meer had in verdere optredens en dat hij zich wilde concentreren op "andere activiteiten". Hij zou daarna inderdaad nooit meer als het personage optreden. Maar: anders dan Tesfaye nam David Robert Jones geen afscheid van zijn artiestennaam David Bowie. Die behield hij tot zijn dood in 2016.

Een muurschildering van Bowie als Ziggy Stardust in Londen - AFP

In Nederland is meer recent het voorbeeld van Caroline van der Leeuw, die als Caro Emerald veel succes had, maar de creatieve vrijheid miste om met eigen ideeën te komen. Zij treedt nu op onder de naam The Jordan. Toch denkt Halman dat een bekende artiest niet snel van zijn of haar oude naam afkomt. "Je komt nooit af van je muzikale bagage. Die draag je voor altijd met je mee. Het is onderdeel van je artiesten-dna", zegt de dj, die eraan toevoegt dat zelfs bij Abel Tesfaye de naam The Weeknd in het klein zal terug blijven komen op bijvoorbeeld concertposters om oude fans te blijven trekken.