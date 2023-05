Martha Stewart (81) in badpak oudste model ooit op cover van Sports Illustrated

Met haar 81 jaar wordt de Amerikaanse presentatrice en tv-kok Martha Stewart het oudste model ooit op de cover van het tijdschrift Sports Illustrated. Het blad maakte bekend dat ze in badpak op de cover schittert van het aankomende zwemkledingnummer.

Stewart hoopt dat de cover mensen inspireert "om nieuwe dingen te proberen, ongeacht in welke levensfase je zit". Op de foto poseert ze in badpak voor de camera. De beelden zijn gemaakt in de Dominicaanse Republiek.

IJdelheid en zelfvertrouwen

Het was nog een hele uitdaging voor haar om in een zwempak te poseren, zegt de 81-jarige tegen The New York Times. "Ik hoef me niet aan conventies te houden", zei ze tegen zichzelf toen ze het aanbod kreeg van het blad. Er was enige ijdelheid voor nodig, maar ook zelfvertrouwen, zegt ze. "Ik dacht: als ik me fysiek en mentaal goed genoeg voel om zoiets te doen, dan ben ik er klaar voor."

Stewart had twee maanden de tijd om zich voor te bereiden. Dat deed ze door onder meer drie keer per week aan pilates te doen om vitaler te worden.

Veelzijdig

De Amerikaanse Stewart heeft een veelzijdige carrière. Ze is effectenmakelaar, zakenvrouw, auteur en model. Maar de meesten kennen haar als presentatrice en tv-kok. Ze bracht kookboeken, kookgerei, tijdschriften en handdoeken uit onder haar naam.

Toen haar bedrijf Martha Stewart Living Omnimedia naar de beurs ging in 1999, werd ze de eerste selfmade miljardair in de VS. Maar haar carrière had ook donkere kanten. Zo werd ze in 2004 veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf voor onder meer handel met voorkennis.