Vluchter Cort wint barre Giro-etappe, Vlasov een van de vele opgevers

De sprint in het peloton werd 51 seconden later gewonnen door Mads Pedersen, maar stond zijn landgenoot al te juichen.

Magnus Cort heeft de tiende rit in de Ronde van Italië gewonnen. In de kletsnatte, koude etappe wist de Deen met zijn twee medevluchters uit de greep van het uitgedunde peloton te blijven. In de sprint rekende de renner van EF Education-EasyPost af met Derek Gee en Alessandro De Marchi.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De 154 overgebleven renners konden zich dus opmaken voor een zware werkdag. Veel renners kampten met een koutje en die hadden het zwaar in de koers. De regen kwam met bakken uit de hemel en de weg liep direct omhoog. Op de enige klim van de tweede categorie was het zo'n 4 graden.

Martijn Tusveld gaf er ook de brui aan. De Nederlander van DSM kwam in de tweede etappe hard ten val en zijn opgelopen schaafwonden braken hem in de regenachtige rit definitief op.

De Italiaanse drager van de blauwe trui liep zo achttien punten uit op Thibaut Pinot in het bergklassement. Nadat zijn klus geklaard was, liet Bais zich weer terugzakken.

Het peloton was op de klim uitgedund, maar vervolgens konden veel renners weer aansluiten. Jay Vine slaagde daar niet meer in. De schaduwkopman van UAE was gevallen en verloor ruim 11 minuten, net als Bauke Mollema, die het peloton al vroeg in de etappe had laten gaan.

Sprinters Pedersen en Mark Cavendish zaten nog wel in het peloton, maar hun ploegen Trek en Astana hadden niet genoeg mankracht meer om de vroege vluchters terug te pakken.

Trilogie compleet

Gee demarreerde op 1,5 kilometer van de streep, maar Cort dichtte het gat en was daarna de snelste in de sprint. "Het was een van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets", vertelde Cort na zijn overwinning.

De 30-jarige Deen had al twee zeges in de Tour en zes overwinningen in de Vuelta achter zijn naam, maar in de Giro d'Italia won hij tot vandaag nog nooit.