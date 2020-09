Shell gaat drastisch reorganiseren, zeker 7000 banen verdwijnen

Topman Ben van Beurden kondigde eerder dit jaar al aan dat er een grote reorganisatie aan zat te komen. Het bedrijf heeft veel last van de coronacrisis. De olieprijs is flink gedaald en er is minder vraag naar brandstof. Daardoor is Shell dit jaar in de rode cijfers gekomen.

Bij de Brits-Nederlandse multinational werken nu 83.000 mensen, een kleine 10.000 in Nederland, onder meer op het hoofdkantoor in Den Haag en in Pernis. Waar de banen gaan verdwijnen, is nog niet duidelijk. De reorganisatie moet een jaarlijkse kostenbesparing van 1,7 tot 2,1 miljard euro opleveren.

In een interview van Shell zelf noemt Van Beurden de reorganisatie een "extreem moeilijk proces", maar hij stelt dat het nodig is voor de toekomst van het bedrijf. De topman zegt dat het nodig is managementlagen te schrappen om het bedrijf "behendiger" te maken. "We hebben nauwkeurig gekeken naar hoe we zijn georganiseerd en we hebben het gevoel dat er op te veel plekken te veel lagen zitten tussen mij als topman en de technici op onze locaties."

Shell is vooral een oliebedrijf, dat ook in gas doet en inmiddels meewerkt aan de bouw van verschillende windmolenparken in de Noordzee. Zo doet Shell mee met de aanleg van 69 enorme windmolens met een rotordiameter van 200 meter. Gezamenlijk hebben die een vermogen van 759 megawatt, goed voor grofweg 750.000 huishoudens.

De druk op de multinational om te vergroenen was er al langer. Bij aandeelhoudersvergaderingen zetten ontevreden beleggers het punt geregeld op de agenda en grote investeerders als banken en pensioenfondsen willen op termijn van de olie en het gas af.

Redelijk dramatisch

FNV-bestuurder Egbert Schellenberg noemt de reorganisatie "redelijk dramatisch in omvang". Het belangrijkst vindt hij dat er zo veel onduidelijkheid is over wat er te gebeuren staat. "Dat de reorganisatie tot 2022 duurt betekent dat ze er lang de tijd voor gaan nemen en er voor medewerkers een lange periode van onzekerheid aanbreekt. Onze leden willen op korte termijn gewoon weten waar ze aan toe zijn."

Ook bij vakbond CNV vragen ze zich af of hun leden door de reorganisatie getroffen worden. "Wij zijn actief bij de twee raffinaderijen in Moerdijk en Rotterdam, en aangezien daar juist geïnvesteerd wordt is het voor ons onduidelijk of de krimp daar zou ontstaan", zegt woordvoerder Wouter de Jong.