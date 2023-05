Voormalig Centric-topman Sanderink moet miljoenen extra betalen aan ex

De omstreden miljonair en zakenman Gerard Sanderink moet van de rechter nog meer betalen aan zijn ex Brigitte van Egten. Eerder moest hij van de rechtbank in Den Haag al bijna 2 miljoen euro aan dwangsommen aan haar betalen. Nu het gerechtshof in Den Haag ook andere dwangsommen verbeurd heeft verklaard, komt het totale bedrag uit op meer dan 4,6 miljoen euro.

Van Egten is de voormalig directeur van het zonnepanelenbedrijf van Sanderink. Nadat Sanderink een relatie had gekregen met de eveneens omstreden Rian van Rijbroek, beschuldigde hij Van Egten van fraude. Van Egten klaagde hem aan vanwege smaad en eiste rectificaties. De rechtbank bepaalde dat Sanderink een rectificatie moest plaatsen op de websites van zijn bedrijven.

Sanderink ging door met het beschuldigen van Van Egten, ondanks rechterlijke uitspraken die hem dat hadden verboden. De rechtbank heeft hem daarom verschillende dwangsommen opgelegd.

Belangrijke bedrijven

De conflicten tussen Sanderink en zijn voormalige partner kregen veel aandacht vanwege de bedrijven waar Sanderink bestuurder was. Sanderink betrok namelijk zijn IT-bedrijf Centric, dat ook veel publieke instellingen en overheidsinstanties als klant heeft, bij de ruzies. Dat leidde daarom tot Kamervragen.

Het Openbaar Ministerie stapte naar de Ondernemingskamer vanwege de ontstane bestuurlijke crisis. De rechter stuurde Sanderink daarop weg als bestuursvoorzitter van Centric.

Sanderink werd in maart van dit jaar ook per direct geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud.