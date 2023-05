Kooij sprint naar tweede seizoenszege in Vierdaagse van Duinkerke

Olav Kooij heeft de eerste etappe in de zes dagen durende Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was in de rit over 196,6 kilometer naar Abbeville de snelste in de sprint. Max Walscheid eindigde als tweede, Paul Penhoët sprintte naar de derde plaats.

Drie Fransen en twee Belgen reden 150 kilometer lang voorop, maar op 6 kilometer van de streep werden Kenny Molly en Mathis Le Berre als laatsten van de vluchtgroep in de kraag gevat.

De Lie onderuit

De finale werd ontsierd door een aantal grote valpartijen, ook een in de volle sprint. Arnaud De Lie, een van de grootste favorieten in de massasprint, ging hard tegen de grond.

De 21-jarige Kooij zat ervoor en sprintte met overmacht naar zijn tweede zege van het seizoen. Eerder was hij al de beste in een etappe in Parijs-Nice.