Jordi Cruijff vertrekt bij FC Barcelona, wil nieuwe uitdagingen

Jordi Cruijff (49) verlaat eind juni FC Barcelona als sportief directeur. Hij is toe aan nieuwe uitdagingen, meldt de club. De Catalanen werden afgelopen weekeinde landskampioen.

Cruijff kondigde zijn vertrek bij de president Joan Laporta aan in een "emotionele bijeenkomst", aldus de club. Vorige week liet de directeur voetbalzaken, Mateu Alemany, ook al weten dat hij zou opstappen.

Hectische periode

De zoon van de overleden legende Johan Cruijff was twee jaar in functie bij de Catalanen en heeft net een hectische periode achter de rug. Er moesten veel spelers vertrekken bij FC Barcelona om ruimte te maken voor nieuwe spelers. De oud-middenvelder had een belangrijke rol in het aan- en verkoopbeleid van de Catalaanse grootmacht. "Het is geen makkelijke situatie", zei hij daar eerder over.

Begin 2021 kampte Barcelona nog met een torenhoge schuld van 1,35 miljard euro. De club lag dan ook flink onder vuur. Vooral omdat er een hele reeks topspelers werd aangetrokken. Cruijff trad in de zomer van 2021 in dienst als technisch adviseur. FC Barcelona bezuinigde in dat jaar flink, onder andere door de duurbetaalde Lionel Messi in 2021 te laten gaan. Een jaar later werd Cruijff sportief directeur.