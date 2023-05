Filmfestival Cannes van start: Johnny Depp weer op rode loper

De uitspraak in de zaak van Heard en Depp bracht vorig jaar veel teweeg, onder meer bij slachtoffers van huiselijk geweld. Heard was "ongelofelijk teleurgesteld" in de uitspraak. "Ik ben nog meer teleurgesteld over wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen." Ze sprak van een stap terug, naar de tijd "dat vrouwen die zich uitspraken in het openbaar werden vernederd en te schande werden gemaakt".

Thierry Frémaux, directeur van het filmfestival, verdedigde in Amerikaanse media de keuze om Depp uit te nodigen. "Ik heb maar één regel in mijn leven, en dat is vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te werken binnen een legaal kader."

Hij kwam lange tijd alleen in de media vanwege de rechtszaak en het slepende conflict met zijn ex-vrouw Amber Heard, maar acteur Johnny Depp loopt vandaag voor het eerst sinds die rechtszaak weer over een rode loper. De film Jeanne du Barry opent het Filmfestival van Cannes; Depp speelt in die film de hoofdrol van koning Lodewijk XV.

Depp trok zich op verzoek van filmstudio Warner Bros in 2020 van de derde film van de Fantastic Beasts-serie van Harry Potter-auteur J.K. Rowling, waarin hij een van de hoofdrollen zou spelen. Jeanne du Barry is de eerste grote film van Depp sinds de rechtszaak, en werd vorig jaar gedraaid.

Filmjournalist Robbert Blokland denkt dat in Frankrijk "de artistieke waarde van iemand en persoonlijke vetes" vaker worden gescheiden. "Filmmaker Roman Polanski is hier ook minder controversieel dan in Amerika, waar hij al tientallen jaren niet meer welkom is vanwege een verkrachtingszaak", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus ook Johnny Depp krijgt de kans om hier te tonen dat hij als acteur nog steeds heel veel waard is."

21 kanshebbers voor Gouden Palm in Cannes

Naast de film over Lodewijk XV zijn er nog meer films waar in Cannes verwachtingsvol naar wordt uitgekeken. In de competitie dingen 21 titels naar de Gouden Palm, de prijs van het Franse festival. Onder meer regisseurs Ken Loach (The Old Oak), Todd Haynes (May December), en Wes Anderson (Asteroid City) maken kans.

Ook het vijfde deel in de langlopende Indiana Jones-reeks beleeft zijn première op het festival. In The Dial Of Destiny speelt de 80-jarige Harrison Ford weer de hoofdrol. Blokland kijkt vooral naar die film uit: "Dit wordt wel hét spektakel. Na veertig jaar wordt dit de allerlaatste film die Ford maakt als Indiana Jones. Hoewel de vorige film tegenviel, is er hier een soort buzz dat het een prachtige afsluiter gaat zijn van een iconische filmreeks."

Jeanne du Barry is niet de enige film op Cannes waar controverse over bestaat. De film Zone of Interest gaat over nazi-kopstuk Rudolf Hess en zijn gezin. "Niemand heeft de film nog gezien, maar het boek waarop de film is gebaseerd was ook controversieel", zegt Blokland.