'I Am Woman Hear me Roar' Helen Reddy (78) overleden

Helen Reddy had verschillende pop- en rockhits in de jaren 70. Een van haar grootste hits was I Am Woman uit 1972, dat een prominente rol speelde in de tweede feministische golf.

"We zijn diep bedroefd, maar we vinden troost in de wetenschap dat haar muziek altijd blijft voortleven", laten haar kinderen weten in een statement op Facebook.

In 2015 hoorde Reddy dat ze dementie had. De laatste jaren van haar leven bracht ze door in een verzorgingstehuis voor beroemdheden in Los Angeles.