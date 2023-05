Jonge man krijgt cel en jeugd-tbs voor twee steekpartijen Nijmegen

Een man van 18 uit Nijmegen krijgt 21 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor twee steekpartijen. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan doodslag en poging tot doodslag.

In september vorig jaar stak de toen 17-jarige jongen op klaarlichte dag meerdere keren in op een andere man. Dat gebeurde in het centrum van Nijmegen. Het slachtoffer overleed later die dag aan zijn verwondingen.

Over de fatale steekpartij verklaarde de dader later dat hij werd geslagen door het slachtoffer en toen een mes heeft gepakt om hem van zich af te houden. Maar volgens de rechtbank was bij de steekpartij geen sprake van noodweer en zocht de man juist zelf de confrontatie. Ook bleef hij het slachtoffer aanvallen.

Steekpartij Vierdaagsefeesten

Een paar maanden eerder was de dader ook al betrokken bij een steekincident in Nijmegen. Toen stak hij bij de Vierdaagsefeesten een man in zijn oog. Die hield daaraan een beschadigd zicht en een litteken op zijn hoofd over.

Ook bij dit incident verklaarde de dader dat hij en zijn vrienden werden aangevallen. Hij zei dat hij zich moest verdedigen en daarom het slachtoffer had gestoken.

De rechtbank vond dit niet aannemelijk en acht de man in deze zaak schuldig aan poging tot doodslag, omdat hij bewust het risico nam dat er een dode kon vallen.

Jeugddetentie, jeugd-tbs en geldstraf

Omdat de man ten tijde van de steekpartijen minderjarig was, is hij berecht volgens het jeugdstrafrecht. Naast een celstraf van 21 maanden krijgt de hij jeugd-tbs. Uit zijn strafblad blijkt dat de Nijmegenaar eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten. Volgens de rechter is een langdurige behandeling nodig om de kans op herhaling te verlagen.

De rechtbank heeft ook rekening gehouden met een rapport van de psychiater en psycholoog. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Geldstraf

De rechter bepaalde verder dat de dader aan het slachtoffer van het incident tijdens de Vierdaagsefeesten ruim 10.000 euro smartengeld moet betalen. Aan de ouders van de overleden man moet hij 25.000 euro betalen.