Formule 1-circuit Imola paar dagen voor GP ontruimd uit angst voor overstroming

Langs het circuit stroomt de rivier Santerno. Die is nu buiten zijn oevers is getreden en veroorzaakt modderstromen die het circuit bedreigen.

Op foto's op Twitter is te zien dat het rennerskwartier op veel plaatsen al blank staat. De regio Emilia-Romagna, waar Imola in ligt, wordt al weken zwaar getroffen door veel regenbuien die tot overstromingen hebben geleid. Het natuurgeweld eiste zelfs al mensenlevens.

Het circuit van Imola, waar komend weekeinde de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna wordt gehouden, is ontruimd. Het personeel van de raceteams heeft de opdracht gekregen om voorlopig het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te verlaten uit angst voor overstromingen en modderverschuivingen.

De weersvoorspellingen voor de Grand Prix zelf, die vrijdag met twee vrije trainingen van start gaat, zijn ook al niet best. Tijdens het weekeinde worden zware regenbuien verwacht, maar ook vandaag en woensdag komt er heel veel water naar beneden.

De overkoepelende autosportorganisatie FIA liet eerder vandaag in een statement weten dat de race vooralsnog doorgaat.

Vorig jaar was de Grand Prix van Emilia-Romagna ook al een natte aangelegenheid, maar was het weer niet zo extreem als nu. Toen waren er al grote parkeerproblemen door de grote wateroverlast. Nu zijn er grote twijfels of die überhaupt wel gebruikt kunnen worden, als de Grand prix doorgaat.