'Hypersonische raketten onderschept', wat zegt dit over het Oekraïense leger?

President Poetin zei eerder dat ze niet te onderscheppen zijn, maar het Oekraïense leger claimt dat het vannacht maar liefst zes hypersonische Kinzjal-raketten bij Kyiv uit de lucht heeft gehaald. Kan dit kloppen? En wat zegt het over de strijd? Even vooraf: de claim van Oekraïne is vooralsnog niet te verifiëren. Wel hebben Amerikanen bevestigd dat de Oekraïners vorige week één hypersonische raket uit de lucht hebben geschoten met een Patriotsysteem. Daarom vindt defensie-expert Patrick Bolder van het The Hague Centre for Strategic Studies het aannemelijk dat de Oekraïense claim over de onderscheppingen van vannacht waar is. Bolder noemt dit "heel knap".

Hypersonisch uitgelegd Kort gezegd is een hypersonische raket elke raket die sneller gaat dan mach 5: vijf keer de snelheid van het geluid. Wel moet hij in de buurt van het doel vaart minderen. De 'traditionele' ballistische raket, die in een grote boog wordt afgevuurd, kan deze snelheden ook al halen. Het verschil is dat de hypersonische raketten hiervoor de atmosfeer maar kort, of zelfs helemaal niet hoeven te verlaten. In dit artikel lees je er meer over.

De Oekraïense generaal Valeri Zaloezjny zegt dat Oekraïne alle achttien raketten die Rusland vannacht op Kyiv afvuurde, heeft kunnen onderscheppen. Daar vallen de zes Kinzjal-raketten onder. Ook zou Oekraïne drones van Iraanse makelij hebben neergehaald. "De Oekraïners lijken de Patriots en andere wapensystemen goed te kunnen combineren tegen een scala van aanvalsmiddelen", zegt Bolder. "Het effect dat ze daarmee lijken te hebben, geeft aan hoe adaptief en leergierig ze zijn." Niet alleen bedienen ze hun wapensystemen effectief, ook doen ze volgens Bolder wat nodig is met hun verdedigingssystemen. "Blijkbaar weten de Oekraïners ook tijdig wat eraan komt en stellen ze hun radarsystemen goed op. Daarin zijn ze heel afhankelijk van inlichtingen uit het Westen." Volgens Bolder is een PAC3-raket met het Amerikaanse Patriotsysteem afgevuurd. Zo'n raket kost 3 à 4 miljoen euro en moet op het juiste moment worden ingezet. "Je wil die niet inzetten tegen een drone van 20.000 euro." Waar de Russen afgelopen najaar door de lucht energiecentrales aanvielen, is hun doel nu gewijzigd naar logistieke installaties, verkeersknooppunten en commandocentrales, zegt oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Om het tegenoffensief te vertragen of uit te stellen." Wonderwapens of grootspraak? Volgens defensie-expert Bolder was het voor de Russen beter geweest als ze de hypersonische raketten eerder in de oorlog hadden gebruikt. "Ze zetten deze duurdere middelen pas in nu Oekraïne betere verdedigende middelen heeft gekregen. Dan blijkt de effectiviteit kleiner te zijn." Want het "niet te onderscheppen", zoals president Poetin claimde, lijkt niet te kloppen. "Het roept de vraag op of andere wapens ook wonderwapens zijn, of dat dat ook grootspraak is." Volgens De Kruif is geen enkel wapen onkwetsbaar en is dat altijd zo geweest. "Voor elk wapen komt een tegenwapen, voor drones komen counterdrones en voor mijnen heb je tegenexplosies. Niets is onfeilbaar, ook het hypersonische wapen niet."