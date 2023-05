Vanavond op tv: afhandeling toeslagenschandaal • Twee status asielbeleid • conservatie Amerikaanse rechter

Om de asielcrisis het hoofd te bieden overweegt het kabinet terug te keren naar een stelsel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen asielzoekers. Mensen die asiel aanvragen in Nederland krijgen dan een A- of B-status en op basis daarvan wordt hun asielaanvraag beoordeeld. Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit schuift aan.

Wie is de oerconservatieve Amerikaanse rechter Clarence Thomas?

Clarence Thomas geldt al drie decennia als veruit het meest conservatieve lid van het Amerikaanse hooggerechtshof. De afgelopen tijd kwam hij meerdere keren in opspraak. Onder meer omdat hij indirect geld aannam van een miljardair. De komende tijd staat hij opnieuw in de schijnwerpers. Dit keer vanwege een plan om positieve discriminatie in het hoger onderwijs tegen te gaan. Hier doet het hooggerechtshof in juni een uitspraak over.