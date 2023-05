Op de laatste rustplaats van voetballegende Pelé klinkt voortaan eeuwig gejuich

Om de Braziliaanse voetballegende Pelé voor eeuwig voort te laten leven, is er een bijzonder mausoleum om zijn gouden doodskist heen gebouwd.

Pelé leidde Brazilië naar de wereldtitel in 1958, 1962 en 1970 en is nog steeds de enige voetballer ooit die drie WK's won. In december vorig jaar overleed hij op 82-jarige leeftijd aan darmkanker.

Maandag werd in Santos, nabij São Paolo, het mausoleum opengesteld voor publiek.

Alles in voetbalsfeer

Werkelijk alles is in voetbalsfeer. Op de vloer is een kunstgrasmat gelegd, op de muren van de ruimte zijn afbeeldingen van fans in een stadion te zien en op het plafond is blauwe lucht te zien.

En om het helemaal af te maken klinkt er op de achtergrond een bandje met eeuwig gejuich.