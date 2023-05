Verdachte vast voor leveren wapen schietpartij Zwijndrecht

Een 34-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verstrekken van een vuurwapen aan Minh Nghia V.. Hij is de verdachte die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, begin dit jaar. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte haar dochter, de ex van V., gewond.

De mogelijke verstrekker van het wapen is een man uit Voorne aan Zee. Hij is vandaag voorgeleid en blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat de man ook verdacht wordt van verboden wapenbezit.

Volgens het OM is de verdachte niet direct betrokken bij het schietincident in Zwijndrecht. Het onderzoek is nog in volle gang; daarom geeft het Openbaar Ministerie verder geen informatie.